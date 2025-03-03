الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

مصرع طفل صدمه قطار بدمنهور في البحيرة

قطار
قطار

لقي طفل مصرعه صدمه قطار، أثناء عبوره مزلقان الكوبري العلوي، بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة ليتم نقله جثه هامدة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

مصرع طفل صدمه قطار

تلقت إدارة النجدة بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمصرع طفل صدمه قطار ليتم الدفع سيارة إسعاف لموقع الحادث عند مزلقان الكوبري العلوي الفاصل بين شرق وغرب مدينة دمنهور.

نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي

انتقلت الجهات الأمنية المختصة الي مكان الحادث،  بالانتقال والمعاينة تبين مصرع  فتحي محمود جمعة، 15 عاما، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

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دمنهور مزلقان الكوبري العلوي مستشفي دمنهور التعليمي قطار
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