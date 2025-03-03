الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

المجلس التنفيذي بالبحيرة يوافق على 31 مخططا تفصيليا بالقرى والمراكز

المجلس التنفيذي بالبحيرة
المجلس التنفيذي بالبحيرة

 وافق المجلس التنفيذي بمحافظة البحيرة، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبحضور قيادات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي على  31 خريطة مخططات تفصيلية بنطاق 11 مركزا ومدينة منهم 25 مخططا بالقري و6 مخططات بالمدن.

 

الموافقة بمخطط مدينة إيتاى البارود بمنطقة النشو بالمدينة، قريتي قادوس وكفر الشيخ

 حيث تم الموافقة بمركز ومدينة كفر الدوار بقرى ( قرية سيدى غازى التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدى غازى - قرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو - تعديل جزء من منطقة مدخل الكوبرى العلوى بالمدينة)،  مركز ومدينة إيتاى البارود (منطقة النشو بالمدينة - قريتي قادوس وكفر الشيخ مخلوف التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان- قرية كنيسة الضهرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - منطقة التأمينات الإجتماعية بالمدينة - منطقة المستشفى العام بالمدينة - قريتي العوامر وكفر خليفة التابعتين للوحدة المحلية لقرية معنيا - قرية منشأة الصيرفى التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان).

 

موافقة على مخطط مركز الرحمانية (قرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد)

 كما تم الموافقة بمركز بدر (قرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد)،  مركز  أبو حمص (قرية سحالي التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا)،  مركز دمنهور (قرية سنطيس التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار )، مركز الرحمانية (قرية أبو خراش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد)،  شبراخيت (قرية عزبة الأشراك التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - قريتي أبو السحما ومنشأة أوقاف لقانة التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - قريتي منشأة رزافة وإمرى التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى)، كوم حمادة (قرية النقيدي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب- خط تنظيم شارع الشوربجي بمنطقة بحرى شارع الثورة بالمدينة)، مركز الدلنجات قرى ( طيبة - قمحة - زاوية حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة)،  مركز إدكو (خريطة تعديل لقرية المعدية بإلغاء شارع)،  مركز أبو المطامير (قرية محمد متولى الشعراوى التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى - قرية النمرية التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - تحديث المخطط التفصيلي لمنطقة الشركة والنخيل- قرية الدواجن التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى).

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المجلس التنفيذي البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الرحمانية شبراخيت
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