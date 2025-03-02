الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وقف إطلاق النار

وقال بيان لوزارة الخارجية: تؤكد مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.

وتابع البيان: تشدد مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وقف جميع الممارسات غير الشرعية 

واختتم بيان وزارة الخارجية: تطالب جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وادانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

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غزة الإغاثة الإنسانية وقف ادخال المساعدات

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