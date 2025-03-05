نائبة ويتكوف: الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الرهائن الأمريكيين في غزة

قالت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الرهائن الأمريكيين المحتجزين فى غزة إلى الوطن.

جهود ترامب لإعادة الأسرى

وأضافت: أن الرئيس ترامب أعاد 11 رهينة على الأقل منذ توليه المنصب.

وفي وقت سابق أكد مسؤول في حركة "حماس" أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.



وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي: "الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة".

وأكد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها.

ودعا مرداوي الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن مصر أبلغت الحركة مرارا رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية.

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