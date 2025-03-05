المشدد 15 عاما للمتهمين بحيازة أسلحة نارية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة 3 أشخاص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة المتهمين إلى جنايات شبرا الخيمة :- «أدهم.ب.س» ٣٧ سنه، و«مصطفي.م.س» ٣٠ سنة، و«محمد.س.م» 21 سنة، و«محمود.ع.م» ٢٧ سنة، و«تامر.س.ع» ٢٨ سنة، و«امير.ف.ل» 45 سنة، و«محمد.س.س» 43 سنة، مقيمون جميعا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 21398 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2627 لسنة 2024 كلى جنوب بها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١١/١٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه محمد أ وأحمد سيد ج، ومبارك ح والمبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته من أشغاله مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالًا لا يمتلكونها وفي سيارة ملك فايز.ر وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

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