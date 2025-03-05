الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 15 عاما للمتهمين بحيازة أسلحة نارية بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر وإصابة 3 أشخاص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة إلى المفتى

جنايات شبرا الخيمة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقناطر

 

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان. 

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى جنايات شبرا الخيمة :- «أدهم.ب.س» ٣٧ سنه، و«مصطفي.م.س» ٣٠ سنة، و«محمد.س.م» 21  سنة، و«محمود.ع.م» ٢٧ سنة، و«تامر.س.ع» ٢٨ سنة، و«امير.ف.ل» 45 سنة، و«محمد.س.س» 43 سنة، مقيمون جميعا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 21398  لسنة 2024 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2627 لسنة 2024 كلى جنوب بها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١١/١٣ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا  ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه  محمد أ وأحمد سيد ج، ومبارك ح والمبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته من أشغاله مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالًا لا يمتلكونها وفي سيارة ملك  فايز.ر  وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

بمشاركة 5 آلاف شخص، شبرا الخيمة تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي (فيديو)

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة إلى المفتى

جنايات شبرا الخيمة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقناطر

الأنبا مرقس يرسم كهنة جدد وقمامصة في إيبارشية شبرا الخيمة
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

موعد صرف منحة رمضان لمستحقي معاش تكافل وكرامة مارس 2025

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

منوعات

المزيد

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال 5 أيام من شهر مارس

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "فتح مكة وتحطيم الأصنام"

المزيد
الجريدة الرسمية