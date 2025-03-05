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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت أمام غزل المحلة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

دخل بتروجيت المباراة أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من:

عمر صلاح - محمود شديد قناوي - مصطفى الجمل - أحمد بحبح - توفيق محمد - أحمد حامد - حامد حمدان - جابرييل شيكودي - خالد أبو زيادة - إسماعيل بامبا - رشاد المتولي. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام بتروجيت

وجاء تشكيل غزل المحلة ضد بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد جابر- عمرو الجزار- أحمد كاستيلو- يحيى زكريا.

الوسط: محمد بن شرقي- موري توريه- رشاد العرفاوي.

الهجوم: عبده يحيى- محمد على بن حمودة- محمد أشرف.

مباراة غزل المحلة وبتروجيت

ويسعى فريق غزل المحلة لمواصلة سلسلة الانتصارات على حساب فريق بتروجيت، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة.

كما يأمل فريق بتروجت في تحقيق الفوز هو الآخر لتعوض خساراته في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4ـ1. 

 

حكام مباراة غزل المحلة وبتروجيت 

ترتيب غزل المحلة وبتروجيت في الدوري 

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

 

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وبتروجيت في الدوري 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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