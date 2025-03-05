بتروجيت "الجريح" يتحدى صحوة غزل المحلة بحثا عن العودة إلى مسار الانتصارات

يحل نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني بابافاسيليو، ضيفًا على نظيره فريق بتروجيت، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة وبتروجيت

ويسعى فريق غزل المحلة لمواصلة سلسلة الانتصارات على حساب فريق بتروجيت، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة.

كما يأمل فريق بتروجت في تحقيق الفوز هو الآخر لتعوض خساراته في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4ـ1.

حكام مباراة غزل المحلة وبتروجيت

ترتيب غزل المحلة وبتروجيت في الدوري

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وبتروجيت في الدوري

ويلتقي غزل المحلة مع نادي بتروجيت في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وبتروجيت في الدوري

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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