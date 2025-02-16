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رياضة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن مفاجأة عقب مباراة الزمالك مع بتروجيت التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في الدوري المصري.

كواليس غضب جفالي

وقال خالد الغندور عبر قناة المحور الفضائية: “أحمد الجفالي غادر ملعب السلام بعد انتهاء مواجهة بتروجت مباشرة بشكل غاضب بسبب تغيير بيسيرو في لقاء بتروجت”.

وتابع: “بمجرد انتهاء اللقاء من الحكم دخل الجفالي غرفة خلع الملابس وحصل على حقيبته وطلب سيارة من إحدى شركات النقل المعروفة وغادر بمفرده”.

وأتم: "عند تواصل الإداريين وبعض اللاعبين معه وجدوا هاتفه مغلقا".

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