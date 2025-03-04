الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

بمشاركة 5 آلاف شخص، شبرا الخيمة تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي (فيديو)

اكبر مائدة افطار
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو

شارك أكثر من 5 آلاف شخص في أكبر مائدة إفطار بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة، وأعضاء مجلس نواب وعمال نظافة .

أوضح المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهلية ورئيس الجمعية الشرعية بالقليوبية إن هذا الإفطار نظمته الجمعية بمشاركة المجتمع المدني، تم تجهيز اكثر من 5 آلاف شخص بالإضافة إلي الأهالي الذين خرجوا من البيوت بوجباتهم في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية بامتداد حوالي كيلو متر.

وأضاف رخا إن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلس النواب وعمال النظافة والمسلمين والأقباط. 

وعبر الأهالي عن سعادتهم بالأجواء الرمضانية والروح الجميلة. 

اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو
اكبر مائدة افطار بالقليوبية،فيتو

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محافظة القليوبية شبرا الخيمة القليوبية

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