ترامب: أوقفنا 22 مليار دولار منح مقدمة لمهاجرين غير شرعيين وكشفنا فسادا بمئات المليارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " سأتخذ إجراء تاريخيا لتوسيع إنتاج المعادن النادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية".



وأكد فى خطابه أمام الكونجرس:" أوقفنا 22 مليار دولار كانت تقدم كمنح لمهاجرين غير شرعيين"، مشيدا بالملياردير إيلون ماسك بانه يعمل بدون كلل لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية ووقف هدر ملايين الدولارات فى الميزانية.



وأضاف: " كشفنا فسادا بمئات المليارات من الدولارات بفضل وزارة الكفاءة الحكومية"، موضحا: “ سنقضي على التضخم عبر الحد من جميع عمليات الاحتيال والهدر وسرقة المال العام، ولقد أعلنت عن تأشيرات البطاقة الذهبية للأشخاص المميزين فى العالم".

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