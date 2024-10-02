"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق استعدادا لمواجهتي مصر أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب

وضمت القائمة التي أعلنها حسام حسن 24 لاعبا ليس بينهم أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط الدفاعي “مركز 6” ومركز الظهير الأيمن.

حسام حسن يضم أحمد عيد ويتجاهل أكرم توفيق

وتوقع الجميع أن يقوم حسام حسن بضم أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب محمد هاني الظهير الأيسر الأساسي في صفوف المنتخب الوطني، إلا أن حسام حسن فاجأ الجميع واكتفى بضم أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي، مفضلا الأخير على تواجد أكرم توفيق صاحب الخبرات الدولية والإفريقية الكبيرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

“بركة يا جامع” وراء تجاهل أكرم توفيق

وعلمت فيتو من مصادرها أن حسام حسن غاضب من أكرم توفيق بعد اعتراضه بشكل غير لائق على استبعاده من معسكر سبتمبر الماضي، بعدما قام اللاعب بنشر كوميكس عبر حسابه الشخصي على موقع الصور إنستجرام معلقا عليه “لما حد يقولي إزاي ميخدش أكرم توفيق وعمر كمال المنتحب، يا عم بركة يا عم يا ريته ما أخد مروان وإمام كمان”.

لمطالعة الخبر: على طريقة "بركة يا جامع"، تعليق ساخر من أكرم توفيق على استبعاده من معسكر المنتخب

وعلمت فيتو أن حسام حسن قرر استبعاد أكرم توفيق بعدما سخر من الجهاز الفني لعدم ضمه في المعسكر المقبل، واعتبر رد فعل اللاعب استخفافًا بقيمة قميص المنتخب الوطني، الذي يمثل شرف وأمنية لكل لاعب.

كوميكس أكرم توفيق

ونشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، كوميكس عبر صفحته الشخصية إنستجرام تعليقًا على استبعاده من معسكر المنتخب.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفى شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.