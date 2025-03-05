الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعين طفلًا مصابًا بالسرطان في وكالة الخدمة السرية (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

جذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه العالم خلال خطابه من الكونجرس إلى الطفل ديفارجاي "دي جي" دانييل، البالغ من العمر 13 عامًا والذي كان يطمح إلى أن يصبح ضابط شرطة ولكن تم تشخيص إصابته بسرطان المخ في عام 2018، وجعله عضوًا فخريًا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

الأطباء خمسة أشهر على الأكثر للعيش

وقال ترامب بعد أن أشاد بضباط إنفاذ القانون في أمريكا: "ينضم إلينا في المعرض الليلة شاب يحب شرطتنا حقًا.. أعطاه الأطباء خمسة أشهر على الأكثر للعيش. كان ذلك منذ أكثر من ست سنوات.. ومنذ ذلك الوقت، كان دي جي ووالده في مهمة لتحقيق حلمه".

 

 

رد فعل دي جيه على وجهه من الصدمة الشديدة

وتابع الرئيس الأمريكي: "والليلة، دي جي، سنقدم لك أكبر شرف على الإطلاق. أطلب من مدير الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميًا عميلًا في الوكالة الأمنية الأهم في الولايات المتحدة".

وأقسم دي جي اليمين كضابط إنفاذ قانون فخري في وكالات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل دي جيه على وجهه من الصدمة الشديدة قبل أن يرفعه والده ليراه الحشد. ورفع دي جيه شهادته الجديدة بفخر واستقبل بالتصفيق والهتافات.

 مناقشة معدلات الإصابة بسرطان الأطفال

وفي لحظة نادرة أعرب فيها ديمقراطي عن دعمه لتصريحات الرئيس، نهضت النائبة لورا جيلين، ديمقراطية من نيويورك، من مقعدها وصفقت لدي جيه.

وبعد هذه اللحظة المؤثرة، شرع ترامب في مناقشة معدلات الإصابة بسرطان الأطفال، داعيًا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الجديد روبرت كينيدي الابن إلى "إخراج السموم من بيئتنا، والسموم من إمداداتنا الغذائية والحفاظ على صحة أطفالنا وقوتهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دي جي الخدمة السرية الأمريكية ترامب الكونجرس

مواد متعلقة

موقع عبري: إسرائيل تسلمت كميات كبيرة من الصواريخ منذ تولي ترامب الرئاسة

ترامب يدرس بيع 443 مقرًّا حكوميًّا لترشيد الإنفاق

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

ترامب: جرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

ترامب يعلن القبض على إرهابي كبير واقتياده إلى واشنطن

ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منع التيك توكر سوزي الأردنية من السفر

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حكم الدين في قضية الفور كاستنج (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح مراتب الولاية في القرآن (فيديو)

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

المزيد
الجريدة الرسمية