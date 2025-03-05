ترامب يعين طفلًا مصابًا بالسرطان في وكالة الخدمة السرية (فيديو)

جذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه العالم خلال خطابه من الكونجرس إلى الطفل ديفارجاي "دي جي" دانييل، البالغ من العمر 13 عامًا والذي كان يطمح إلى أن يصبح ضابط شرطة ولكن تم تشخيص إصابته بسرطان المخ في عام 2018، وجعله عضوًا فخريًا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

الأطباء خمسة أشهر على الأكثر للعيش

وقال ترامب بعد أن أشاد بضباط إنفاذ القانون في أمريكا: "ينضم إلينا في المعرض الليلة شاب يحب شرطتنا حقًا.. أعطاه الأطباء خمسة أشهر على الأكثر للعيش. كان ذلك منذ أكثر من ست سنوات.. ومنذ ذلك الوقت، كان دي جي ووالده في مهمة لتحقيق حلمه".

رد فعل دي جيه على وجهه من الصدمة الشديدة

وتابع الرئيس الأمريكي: "والليلة، دي جي، سنقدم لك أكبر شرف على الإطلاق. أطلب من مدير الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميًا عميلًا في الوكالة الأمنية الأهم في الولايات المتحدة".

وأقسم دي جي اليمين كضابط إنفاذ قانون فخري في وكالات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل دي جيه على وجهه من الصدمة الشديدة قبل أن يرفعه والده ليراه الحشد. ورفع دي جيه شهادته الجديدة بفخر واستقبل بالتصفيق والهتافات.

مناقشة معدلات الإصابة بسرطان الأطفال

وفي لحظة نادرة أعرب فيها ديمقراطي عن دعمه لتصريحات الرئيس، نهضت النائبة لورا جيلين، ديمقراطية من نيويورك، من مقعدها وصفقت لدي جيه.

وبعد هذه اللحظة المؤثرة، شرع ترامب في مناقشة معدلات الإصابة بسرطان الأطفال، داعيًا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الجديد روبرت كينيدي الابن إلى "إخراج السموم من بيئتنا، والسموم من إمداداتنا الغذائية والحفاظ على صحة أطفالنا وقوتهم".

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