لجان للتأكد من التزام معارض "أهلا رمضان" فى أسوان بتخفيضات أسعار المنتجات وتوافرها (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لقيام لجان مشتركة بالمرور على سلسلة معارض " أهلًا رمضان "، التى تم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن بواقع 29 معرضا بتخفيضات تصل إلى 30 %، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بالكميات والأسعار المناسبة.

أكد أن الهدف من المرور هو الأطمئنان على الالتزام بأسعار المعروضات والمنتجات من السلع المختلفة من اللحوم البلدى والدواجن والخضروات والفاكهة وياميش رمضان بالجودة العالية، وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مع قدوم شهر رمضان المعظم.

وفى هذا الإطار تابع طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو انتظام توافر السلع داخل المعارض المختلفة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فضلًا عن بيعها بالأسعار المخفضة.

هذا وتضم الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع " أهلًا رمضان " 7 أماكن بمركز ومدينة أسوان هى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون والعقاد وأطلس، وحى اللوتس "الإسكان المميز"، فضلًا عن معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب بالسيل والمحمودية، وهو الذى يتواكب معه افتتاح نفس النموذج من المعارض بباقى المراكز والمدن.

وفى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو فى 4 أماكن وتشمل المعرض الدائم بوسط المدينة، وأيضًا المعرض الدائم بسور مصنع السكر، والمعرض الجارى تجهيزة بمنطقة البيارة، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة، بينما تتوفر سلع "أهلًا رمضان".

وفى مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو، وفرع الشركة المصرية، و2 موقع جارى تجهيز المعرض بهما بالمدينة.

وفى مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هى المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا، و2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب، والآخر بجوار مكتب بريد نصر، وفى مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

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