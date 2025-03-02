الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسوان - أبوسمبل

إسعاف
إسعاف

وقع حادث انقلاب ميكروباص سياحى بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، فى طريق أبوسمبل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من بينهم سائحون أجانب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص سياحى بالكيلو ١١٠ طريق أسوان أبوسمبل، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة سائحين ومرشد سياحي وسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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أسوان أبوسمبل سياحى مستشفي الأمن

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