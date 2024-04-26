طريقة عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة، لذيذة ولا تقاوم

طريقة عمل المكرونة، المكرونة من الأطباق المميزة واللذيذة التي لها عشاق كثيرون وهي تعتبر طبق أساسي مثل الأرز تقدم بجانب اللحوم المختلفة ويمكن أن تكون طرق رئيسي.

وطريقة عمل المكرونة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمها بطرق اقتصادية أو طرق فاخرة على حسب الرغبة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة.

مكونات عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة: -

300 جرام مكرونة إسباجيتي مسلوقة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

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4 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح

4 قطع أنشوجة

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

300 جرام فلفل أحمر محمص ومقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة بيوريه طماطم

ماء طهي المكرونة

حفنة من الريحان مقطعة إلى شرائح رفيعة

طريقة عمل المكرونة بالفلفل الأحمر والأنشوجة:-

ضعي الزيت والثوم والأنشوجة ورقائق الفلفل الحار في قدر أو مقلاة عالية الجوانب على نار متوسطة.

يطهى لمدة دقيقة تقريبا حتى يصبح الزيت ساخن.

أضيفي الفلفل المشوي وبيوريه الطماطم ويقلب جيدا.

استمري في طهي خليط الأنشوجة والفلفل مع إضافة مغرفة من ماء طهي المكرونة أثناء طهيها لتفكيكها وصنع الصلصة.

ضعي المكرونة مع إضافة القليل من الماء لتخفيفها إذا لزم الأمر.

تطهى في الصلصة لمدة 30 ثانية وتقلب لتغطي.

ترفع عن النار ويضاف الريحان.

قدميها مباشرة مع القليل من زيت الزيتون.

طريقة عمل المكرونة بالفلفل الاحمر والانشوجة، فيتو

ولعمل المكرونة بالصلصة

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

كيس مكرونة اسباجتى مسلوقة

ليتر عصير طماطم

2 حبة بصل مفروم

ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل اسود

بهارات

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-

نسلق المكرونة ونتركها جانبا.

ثم نشوح البصل فى الزيت حتى يذبل.

ثم نضيف له عصير الطماطم والصلصة ونقلب جيدا.

نترك الخليط يغلى لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف التوابل والسكر ونغطى الحلة ونهدئ النار.

نترك الصلصة حتى تتسبك جيدا.

ثم نضيف لها المكرونة المسلوقة ونقلب جيدا.

ثم تقدم المكرونة بالصلصة ساخنة بجانب اللحوم المختلفة والبطاطس المقلية.

والمكرونة بالصلصة من الأطباق الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، وتقدم بطرق مختلفة بجانب اللحوم والخضروات.