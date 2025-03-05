الأربعاء 05 مارس 2025
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صحة ومرأة

أكلة شهية على سفرة رمضان، طريقة عمل الأرز المعمر

الرز المعمر الاحترافي
الرز المعمر الاحترافي

طريقة عمل الرز المعمر، من أشهر وصفات المطبخ العربي التي تقدم في العزومات والحفلات، والأرز المعمر يعد من الأكلات المميزة، على السفرة الرمضانية.

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ولكن الكثير من ستات البيوت لا يجدن طريقة عمل الأرز المعمر، كما يقدم في المطاعم، والكثيرات من ستات البيوت يجدن صعوبة في طريقة عمل الرز المعمر بطريقة احترافية مثل المطاعم.

ولكن مع الارتفاع الشديد في أسعار كل السلع، والمطاعم أيضًا، بدأت ستات البيوت تبحث عن طريقة عمل الرز المعمر في البيت، زي الجاهز، للتوفير.


طريقة الشيف داليا شبانة لعمل الرز المعمر الحادق
 

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز المعمر، بخطوات بسيطة، لتقديمه لأسرتك على سفرة رمضان، خاصةً أنه مناسب للأجواء الشتوية، فهو يبعث على الدفء.


مكونات عمل الرز المعمر
 

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع نصف ساعة.
٢ ملعقة زبدة
١١/٢ كوب حليب ساخن
١/٤ ملعقة صغيرة قرفة
١/٤ ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودر
مكعب مرقة دجاج
مستكة
فص حبهان
١/٤ كوب قشطة طازجة
 

خطوات عمل الرز المعمر
 

بقالب فخار نضع الحليب والبهارات ومكعب المرقة، ويوضع على النار حتى يغلي.
نضع الأرز ويقلب الكل جيدًا، حتي يمتزج ويتشرب الأرز الحليب، ثم يوضع فى فرن مسخن مسبقًا على حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠:٤٠ دقيقة.
بآخر ١٠ دقائق نضع القشطة على وجه الأرز، حتى يكتسب نكهة ولون ذهبي.
ويقدم مع أطباقك المفضلة من الخضراوات أو اللحوم أو الدجاج.
 


طريقة عمل الزر المعمر من مطبخ الشيف ريمو
 

الرز المعمر الحادق
الرز المعمر الحادق

ونستعرض طريقة عمل الرز المعمر، بوصفة الشيف ريمو خبيرة الطهي.

مكونات عمل الرز المعمر
2 كوب أرز 
3 كوب حليب
كوب كريمة لباني (يمكن استخدام علبة قشطة بدلا منها).
ملح حسب الرغبة
معلقتين سمن بلدى

 

خطوات عمل الرز المعمر
نغسل الأرز جيدا، ونصفِّيه من الماء.
يرفع الحليب على النار مع الكريمة حتى يبدأ في الغليان.
نضع السمن فى طاجن فخار ونبطنه به ونضع فيه الأرز، ثم فوقه اللبن المغلى مع الكريمة والملح.
نسخن الفرن على أعلى درجة، ونضع فيه الأرز على الرف السفلى حتى يغلي ويبدأ في تشرب الحليب، ثم نخفض الحرارة إلى متوسطة، لحين نضج الأرز تماما تقريبا ساعة.
يقدم ساخنا مع صينية بطاطس فى الفرن مع الدجاج أو اللحم أو أي نوع آخر من الخضروات.

ملحوظة:
إذا لم يتوافر إناء فخار، ويمكن استخدام إناء بايركس أو أي إناء آخر.

 

طريقة عمل الرز المعمر الحلو
 

الرز المعمر الحلو
الرز المعمر الحلو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز المعمر الحلو بالشعرية وجوز الهند، وهو صنف من الأصناف الحلوة، التي تقدم كتحلية، وسيعشقه كل أفراد أسرتك؛ لطعمه المميز، خاصة الأطفال، وكذلك تقدم الأرز المعمر الحادق.

مكونات عمل الرز المعمر:
كوب وربع أرز مصري منقوع
نصف كوب شعرية
ملعقتين كبيرتين زبدة
٣ أكواب حليب جوز الهند
ملعقة صغيرة فانيلا
نصف كوب زبيب
نصف كوب جوز الهند
مكسرات للتزيين
¾ كوب سكر
٣ ملاعق كبيرة قشطة جوز الهند

 

طريقة عمل الرز المعمر الحلو:
يتم وضع حليب جوز الهند بالثلاجة ليلة كاملة، وعند الصباح يتم رفع الوش بحذر كونه يصبح قشطة جوز الهند التي سيتم استخدامها في وصفة الأرز المعمر لاحقًا.
تحمر الشعرية مع الزبدة على نار متوسطة، الى ان تأخذ الشعرية اللون الذهبي ثم توضع جانبًا.
يمزج الرز مع قشطة جوز الهند ثم يتم إضافة الشعرية، وتسكب كل المكونات في برام الفرن الفخار.
يغلى الحليب مع السكر والقرفة، ثم تضاف رشة الملح، ثم يضاف الزبيب، ويسكب الكل فوق الرز والشعرية.
يخبز البرام في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة إلى أن يحمر الوجه.
يقدم الأرز المعمر مزينا بجوز الهند والمكسرات، بالهنا والشفا.

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