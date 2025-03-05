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محافظات

محافظ الفيوم: التموين حررت 1493 مخالفة خلال شهر فبراير

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة شنت سلسلة من الحملات على أسواق القرى والمدن خلال شهر فبراير الماضي لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وقد أسفرت عن تحرير 1493 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف محافظ الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ على 22.3 طن دقيق بلدي، و12.9 طن منتجات ألبان، و14.9 ألف لتر سولار، و5.5 طن زيوت محركات، و720 كيلو جرام أسماك ودواجن، و3.8 طن زيتون، و2.5 طن فول سوداني، و650 أسطوانة بوتاجاز، و2.8 ألف علبة سجائر، إضافة إلى كميات من المواد التموينية والأدوية والأسمدة الزراعية.

 

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وشدد محافظ الفيوم على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

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