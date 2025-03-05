بمساحة 252 ألف متر، استرداد 3 حالات أملاك دولة بمركز أرمنت غرب الأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، غر محافظة الأقصر باسترداد عدد 3 حالات زراعة ومباني بإجمالي مساحة 252 ألف متر مربع بقرية المحاميد.

استرداد الأراضي أملاك الدولة في الأقصر

قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، وبحضور رئيس قرية المحاميد، ومدير، وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية وحماية أملاك المركز، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وتم تسليم الأراضي لرئيس القرية، ومسئول أملاك القرية، وجاري تحرير الكارت الذهبي واتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل جاري تحرير ما عاد عليه من نفع لعدد 8 حالات زراعة ومباني، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون.

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