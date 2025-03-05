محاربو السرطان وأطفال أزرع خير يغرسون 300 شجرة بأورام الأقصر

زرع عدد من الأطفال 300 شجرة ضمن مبادرة "أطفال ازرع خير"، داخل مستشفي اورام الأقصر، وشارك معهم الأطفال محاربين السرطان، الذين ارتسمت الفرحة على وجوههم بالمشاركة في زراعة الأشجار في المستشفى.

تشجير مستشفى أورام الأقصر

وتعد مستشفى أورام الأقصر، من أهم الصروح الطبية حفاظا على البيئة من خلال عدد من الإجراءات التى اتبعتها في جميع مكوناتها وبمختلف الأقسام، والتى أسفرت عن فوزها بعدد من الجوائز المحلية، وكذلك من عدد المؤسسات العالمية.

ووفقا للدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات الأورام، يتضمن زراعة عدد من الأشجار المثمرة والأطول أعمارًا في الأرض والأقل استهلاكًا للمياه بمستشفيات الأورام، بهدف التشجير والتجميل زيادة المساحات الخضراء بها والتي تستقبل الحالات المصابة بالأورام وتلقى العلاج المجاني.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، الشكر للأطفال المشاركين في المبادرة، ومشاركة الاطفال المرضي معهم، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته، لما للأشجار من دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية، والتى خطت المستشفى خطوات كبيرة في الحفاظ على البيئة، مشددًا أن الجميع يعمل على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.

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