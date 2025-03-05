الأربعاء 05 مارس 2025
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رفع 28 طن مخلفات بغرب الأقصر (صور)

رفع 28 طن مخلفات
رفع 28 طن مخلفات بغرب الأقصر

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة لإزالة حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة فى المهد على مساحة 120 متر مربع، في إطار تعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

تنفيذ إزالة بالمهد بمساحة 120 متر بالقرنة غرب الأقصر 


 قامت  الإدارة الهندسية بالتصدي لأحد المواطنين لمحاولة التعدى على أملاك الدولة بمنطقة القرنه الجديدة غرب الأقصر  بالبناء بالطوب الأحمر، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعدي على أملاك الدولة، وشارك بالحملة النوبي محمد حجاجى نائب رئيس المركز، ومدير ومهندسي الإدارة الهندسية. 


وفى سياق متصل شنت مدينة القرنة حملة نظافة شملت عدة مناطق بالمدينة، وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 28 طن ما بين مخلفات بناء ونواتج قص أشجار، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام الدائم والمستمر بالنظافة بشوارع المدينة والمحافظة بصفة عامة نظرا لكونها مدينة ذات طابع سياحى يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم.

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الأقصر حملات النظافة التعديات علي الاراضي الزراعية البناء المخالف قص الاشجار

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