رفع 28 طن مخلفات بغرب الأقصر (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة لإزالة حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة فى المهد على مساحة 120 متر مربع، في إطار تعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

تنفيذ إزالة بالمهد بمساحة 120 متر بالقرنة غرب الأقصر



قامت الإدارة الهندسية بالتصدي لأحد المواطنين لمحاولة التعدى على أملاك الدولة بمنطقة القرنه الجديدة غرب الأقصر بالبناء بالطوب الأحمر، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعدي على أملاك الدولة، وشارك بالحملة النوبي محمد حجاجى نائب رئيس المركز، ومدير ومهندسي الإدارة الهندسية.



وفى سياق متصل شنت مدينة القرنة حملة نظافة شملت عدة مناطق بالمدينة، وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 28 طن ما بين مخلفات بناء ونواتج قص أشجار، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام الدائم والمستمر بالنظافة بشوارع المدينة والمحافظة بصفة عامة نظرا لكونها مدينة ذات طابع سياحى يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.