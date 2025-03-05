محافظ الأقصر يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة أجيال القرآن بأرمنت (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، حفل ختام مسابقة " أجيال القرآن الكريم" الذي تم تنظيمه بمدينة أرمنت لتكريم حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار وعددهم 244 حافظًا للقرآن الكريم من مدينة أرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت ومحمد عوض منظم المسابقة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأوقاف والازهر والأئمة والدعاة وأهالي أرمنت.

مسابقة أجيال القران الكريم بالأقصر

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره للقائمين على تنظيم مثل هذه الفاعليات، كما اعرب عن سعادته لحضوره هذه الاحتفالية في مدينة أرمنت مسقط رأس صاحب الحنجرة الذهبية وصوت مكة فضيلة الشيخ القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد أحد أهم قراء مصر والعالم العربي ولكونه من محبيه، مؤكدا على الدور الهام والفعال للمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في دعم وتشجيع الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله عز وجل وتدبر آياته وفهم أحكامه وبيان مقاصده.

وتضمن الحفل عرض آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد بالإضافة الي عرض فيلم تسجيلي عن مراحل مسابقة " أجيال القرآن الكريم " التي تقدم للمشاركة بها 1100 مشارك.

وواختتم الحفل بتوزيع المحافظ لجوائز المسابقة التي بلغت 300 ألف جنيه بمشاركة محمد عوض منظم المسابقة حيث تم توزيع جائزة المركز الأول لأصغر حافظ للقرآن قيمتها 10 الاف جنيه، وجائزة لحافظ القرآن الكريم من فئة فاقدي البصر وقدرها 4 الاف جنيه، بالإضافة الي جائزة لحافظ القرآن من فئة ذوي الهمم وقدرها 4 الأف جنيه وجوائز لمن أتم حفظ القرآن كاملًا وقدرها 2000 جنيه لكل حافظ، وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه لمن أتم حفظ نصف القرآن الكريم، وجائزة مالية قدرها 750 جنيه لمن أتم حفظ ربع القرآن الكريم وجائزة قدرها 750 جنيه لمن اتم حفظ ربع القرآن الكريم وجائزة قدرها 500 جنيه لمن اتم حفظ ثلاثة أجزاء فضلًا عن تقديم منحة دراسية كاملة مجانية لمراحل التعليم حتى إتمام الشهادة الثانوية وذلك لمن أتم حفظ كتاب الله كاملًا.

كما تم توزيع جوائز لأسر واولياء أمور الطلاب الحافظين لكتاب الله قدرها 2000 جنيه لكل أسرة وكذلك تكريم أصحاب " كتاتيب " تحفيظ القرآن ومنحهم جائزة 1000 جنيه لكل مكتب تحفيظ قرآن ومنح جائزة قدرها 2000 جنيه لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لكل من تم تكريمهم في المسابقة وعددهم 260.

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