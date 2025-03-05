أطعمة لعلاج حرقة المعدة بعد الفطار وأفضل نصائح للوقاية

تعتبر حرقة المعدة من المشاكل الهضمية المزعجة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، خلال شهر رمضان، وحرقة المعدة هي شعور بالحرق أو الألم في الجزء العلوي من المعدة، وقد تمتد إلى الحلق وأحيانًا إلى الفم، وتحدث هذه المشكلة عادة بسبب ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء، مما يسبب شعورًا غير مريح.





أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن حرقة المعدة من المشاكل الصحية المزعجة التي تواجه الكثير من الصائمين، والتي عادة ما تكون نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.



وأضافت الدكتورة مها سيد، أنه يمكن علاج حرقة المعدة من خلال التركيز على تناول بعض الأطعمة التي لها تأثير قوي على المعدة.

وفي هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في علاج حرقة المعدة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى بعض النصائح الوقائية لتجنب الإصابة بها.

حرقة المعدة



الأطعمة التي تعالج حرقة المعدة

الموز: يعتبر الموز من الفواكه التي تساعد في تهدئة المعدة وامتصاص الأحماض الزائدة. يحتوي الموز على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على معادلة الأحماض في المعدة، كما أن قوامه اللين يجعل من السهل هضمه دون تهيج للمعدة.



الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من المكونات الطبيعية المفيدة لتهدئة المعدة. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تخفف من الأعراض الناتجة عن حرقة المعدة. يمكن إضافة الزنجبيل إلى الطعام أو تحضير شاي الزنجبيل، مما يساهم في تحسين الهضم وتهدئة المعدة.

الشوفان: يعد الشوفان من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض حرقة المعدة. فهو غني بالألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم، كما يساعد على امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة. يُفضل تناول الشوفان كوجبة إفطار خفيفة خلال رمضان لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة وسهلة الهضم.

البطاطا: تعد البطاطا من الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات التي تساعد في تهدئة المعدة. كما أن قوامها اللين يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة. يمكن تناول البطاطا مسلوقة أو مشوية للحصول على أفضل نتائج.

الحليب: يعتبر الحليب من السوائل التي تعمل على تهدئة الأحماض في المعدة بشكل مؤقت. يمكن أن يخفف من الشعور بالحرق ويعطي راحة فورية للمعدة. إلا أنه يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يعانون من مشاكل هضمية أخرى عند تناول الحليب، مثل الانتفاخ أو الغازات.

اللبن الزبادي: يحتوي اللبن الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم وتقليل حموضة المعدة. تناول كوب من اللبن الزبادي يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل تهيج المعدة ويعمل على تهدئة الأعراض الناتجة عن حرقة المعدة.

الأرز الأبيض: يعد الأرز الأبيض من الأطعمة السهلة الهضم التي يمكن أن تساعد في امتصاص الأحماض الزائدة من المعدة. كما أن قوامه اللين يعزز من شعور الشخص بالراحة بعد تناوله. يمكن تناوله خلال السحور أو الإفطار مع أطباق خفيفة لتقليل حدة الأعراض.

الأعشاب الطبيعية: بعض الأعشاب مثل الشاي الأخضر، والبابونج، والنعناع تعتبر مفيدة لتهدئة المعدة وتحسين الهضم. يمكن شرب كوب من الشاي الأخضر أو البابونج بعد الإفطار للمساعدة في تقليل الحموضة وتهدئة المعدة.

نصائح لتجنب الإصابة بحرقة المعدة خلال رمضان

علاج حرقة المعدة

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية:

الأطعمة الدهنية والمقلية قد تتسبب في زيادة إفراز الأحماض المعدية، مما يزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة. لذلك يُنصح بتجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية خلال رمضان والاعتماد على الأطعمة الخفيفة التي يسهل هضمها.

تقسيم الوجبات:

من الأفضل تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من تناول وجبة كبيرة واحدة. يساعد هذا على تقليل الضغط على المعدة، مما يساهم في تقليل حدة الأعراض المصاحبة لحرقة المعدة.

تجنب تناول الطعام قبل النوم:

يفضل عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قبل النوم مباشرة. يساعد ذلك على تقليل احتمالية حدوث ارتجاع الأحماض أثناء النوم.

شرب الماء بكميات كافية:

من المهم الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، خاصة بعد الإفطار. الماء يساعد في ترطيب المعدة وتخفيف الأحماض الزائدة.

مضغ الطعام بشكل جيد:

يجب مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه لتسهيل عملية الهضم وتقليل الضغط على المعدة. يُنصح بتناول الطعام ببطء والابتعاد عن الأكل بسرعة، حيث إن تناول الطعام بسرعة قد يسبب اضطرابات في الهضم ويزيد من احتمالية حدوث حرقة المعدة.

الابتعاد عن المشروبات الحمضية:

يجب تجنب المشروبات الحمضية مثل العصائر الحمضية (كالبرتقال والليمون) والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من الحموضة في المعدة. بدلًا من ذلك، يُفضل شرب مشروبات دافئة مثل شاي الأعشاب أو الحليب.

الاسترخاء بعد الإفطار:

من الضروري تجنب الانحناء أو ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة. يُنصح بالاسترخاء لبضع ساعات بعد الإفطار لتقليل الضغط على المعدة ومنع ارتجاع الأحماض.

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