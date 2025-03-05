الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأربعاء على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وذلك على فترات متقطعة.

من جانبها جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقديم نصائحها للمواطنين لتفادي التعرض للصدمات الكهربائية والتي قد تؤدي إلى خطر الوفاة.

نصائح الكهرباء للوقاية من الصدمات الكهربائية

وتضمنت النصائح التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:

عدم محاولة إصلاح التمديدات والتركيبات والمعدات الكهربائية بنفسك بل يجب عليك استدعاء المختص

عدم تمديد الأسلاك والكابلات تحت السجاد أو قرب الأبواب والمقاعد حتى لا تتعرض للاهتراء وتعثر المارة بها

إبعاد الكابلات والأسلاك عن الماء ومصادر الحرارة مثل أنابيب الماء الساخن أو الأجهزة الساخنة

عدم جذب السلك عند فصل الكهرباء بل ينتزع القابس من المقبس بلطف

عدم لمس مفاتيح الإنارة والأيدي مبتلة بالماء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ويسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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