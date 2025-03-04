الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال وانخفاض بالحرارة، الأرصاد تكشف تفاصيل التقلبات الجوية غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية غدا الاربعاء على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

 

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وذلك على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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