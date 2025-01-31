الجمعة 31 يناير 2025
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روشتة نصائح للمواطنين للتعامل الأمثل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع لضمان عدم قيام العدادات بفصل الكهرباء أو مواجهة خطورة التعرض لواقعة سرقة التيار الكهربائي.


نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع 

وتضمنت النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

- عدم التلاعب نهائيًا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد.
- التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة
- يفضل الشحن فى اول اسبوع من الشهر خاصة أن العدادات تكون علي الشريحة الاولي من الاستهلاك.
- أخر اسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدر المستطاع خاصة أن العميل يكون علي اعلي شريحة من الاستهلاك 

الانتقال بين شرائح استهلاك الكهرباء 


- الانتقال من شريحةإلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة إللى هتوصلها
- في حالة عدم تشغيل العداد نهائيا يتم خصم 9 جنيه من الرصيد 
- التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن كارت العداد.
- طريقة حساب الشرائح واحدة في كافة العدادات. 
-لو الكارت مبيشحنش يلزم العميل التوجة الي شركة توزيع الكهرباء لإعادة تفعيل الكارت أو الحصول علي بدل فاقد

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