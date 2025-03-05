مصرع ميكانيكي في انقلاب موتوسيكل بمصرف البطس في الفيوم

لقي ميكانيكي مصرعه، في حادث تصادم موتسيكل وسيارة نقل، بطريق دمو، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم سيارة مع موتوسيكل علي طريق دمو بالفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بانقلاب موتوسيكل بمصرف البطس على طريق الفيوم ـ دمو، بعد أن صدمته سيارة نقل من الخلف، ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة "رجب. ع "، 29 سنة، ميكانيكي، موتوسيكل خاص به على طريق دمو ـ الفيوم، بدائر المركز، اصطدمت به سيارة نقل من الخلف، ما أدى إلى إنقلابه في مصرف البطس المجاور للطريق، ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، كما انتدب مهندس فني لإعداد تقرير عن الحادث، وتولي التحقيق.

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