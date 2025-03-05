الأهلي يتصدر ترتيب دوري السلة للسيدات بعد 5 جولات

كرة السلة، تصدر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.

وجاء الأهلي في المركز الأول بـ10 نقاط من الفوز في جميع المباريات التي خاضها محققا العلامة الكاملة.

وجاء ترتيب دوري كرة السلة سيدات كالتالي:

جدول ترتيب دوري سوبر كرة السلة رجال

وعلى مستوى الرجال، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري بعد مرور 6 جولات بـ11 نقطة، فيما حل الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء ترتيب جدول دوري السوبر كالتالي:

جدول دوري السوبر لكرة السلة، فيتو

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:

سبورتنج (91) - (86) الأهلي

الاتحاد السكندري (97) - (101) الزمالك

هليوبوليس (55) - (64) الجزيرة

طلائع الجيش (75) - (77) المصرية للاتصالات

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