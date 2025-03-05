الأهلي يتصدر ترتيب دوري السلة للسيدات بعد 5 جولات
كرة السلة، تصدر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.
وجاء الأهلي في المركز الأول بـ10 نقاط من الفوز في جميع المباريات التي خاضها محققا العلامة الكاملة.
وجاء ترتيب دوري كرة السلة سيدات كالتالي:
جدول ترتيب دوري سوبر كرة السلة رجال
وعلى مستوى الرجال، حافظ الأهلي على صدارة ترتيب جدول الدوري بعد مرور 6 جولات بـ11 نقطة، فيما حل الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
وجاء ترتيب جدول دوري السوبر كالتالي:
وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:
سبورتنج (91) - (86) الأهلي
الاتحاد السكندري (97) - (101) الزمالك
هليوبوليس (55) - (64) الجزيرة
طلائع الجيش (75) - (77) المصرية للاتصالات
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