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اقتصاد

«التمثيل التجاري» في بريتوريا ينظم لقاء بين المقاولون العرب وشركة بجنوب أفريقيا

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري

نظم المستشار التجاري ايهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا، اجتماع لشركة المقاولون العرب مع شركة WBHO ( أحد أكبر الشركات جنوب افريقيا العاملة في مجال البناء والانشاءات)، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة عمل شركة المقاولون العرب وسابقة أعمالها في عدد من الدول الافريقية. 

كما تناول الاجتماع، مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجال انشاء الانفاق والجسور، وانتهي الاجتماع الي استمرار التواصل بين الشركتين لايجاد آلية فعالة للتعاون المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في السوق الجنوب إفريقي.

منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم

وطبقا لتصريحات  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اكد  أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم. 

وأشار  إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال: إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

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