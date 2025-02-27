لقاء مشترك بين التمثيل التجاري ومستثمري العاشر من رمضان

التقى رئيس التمثيل التجاري الوزير المفوض يحيى الواثق بالله برؤساء وأعضاء مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، وذلك لعرض آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وتأثيرها على مصر والاقتصاد المصرى وكذا عرض مجهودات الحكومة والوزارة وجهاز التمثيل التجاري في مجال جذب الاستثمارات وتنمية ومساندة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وزير الاستثمار:«التمثيل التجاري» محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم.

وأشار إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال: إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.

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