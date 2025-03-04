الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

رئيس أجا بالدقهلية يزور الأطفال بدار إيواء احتفالًا بشهر رمضان المبارك

جولة رئيس أجا بدار
جولة رئيس أجا بدار الأيتام، فيتو

قام المحاسب محمد عبد الباقى  رئيس مدينة أجا في محافظة الدقهلية بزيارة الأطفال الأيتام بدار إيواء بقرية منية سمنود وذلك للاحتفال مع الأطفال بمناسبة شهر رمضان المبارك وتوزيع الهدايا، لإسعادهم ودمجهم فى المجتمع، والتأكيد على أنهم جزء مهم من النسيج المجتمعى المصرى، وأن هناك من يسأل عنهم ويشاركهم فرحتهم وأنهم ليسوا بمفردهم.

بحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم


وأكد على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم، وإدخال البهجة والسرور عليهم مطالبًا بتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم تحسين الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

 


نسعى إلى رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفا

وقال رئيس أجا: "إننا جميعًا نسعى إلى رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال، ونقدم للأطفال كل ما يحتاجونه من دعم قدر استطاعتنا، فهم جزء مهم وفاعل في المجتمع.

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 وفى نهاية اللقاء قدم" الشكر للقائمين والعاملين بهذه الدار  والتحية والتقدير لهم على رعايتهم ورسم البسمة على شفاة هؤلاء الأطفال، وذلك بحضور عرفات الطنبولى مدير إدارة الشؤون الاجتماعية باجا.

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