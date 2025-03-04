وكيل صحة الدقهلية: العيادات الخارجية استقبلت 17548 حالة خلال شهر

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل صحة الدقهلية، إجمالي المترددين على الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضي، والذي بلغ نحو 17548 حالة.

وأشار إلى أن عدد الجلسات للمرضي وصل إلى 30089 من بينها، 5516 لمرضى الغسيل الكلوى ونحو 21705 جلسة بالعيادات الخارجية.

وأكد وكيل صحة الدقهلية استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال فبراير الماضى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

40 جولة مرورية علي إدارات صحة الدقهلية

حيث تضمنت الجولات 40 جولة مرورية جرى خلالها تفقد إدارات (ميت غمر- نبروه - السنبلاوين – أجا- بلقاس - تمي الامديد - شربين - منية النصر- المنصورة- دكرنس– محلة دمنة).

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