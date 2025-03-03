تحرير 4 محاضر تموينة متنوعة ضد أصحاب المخابز المخالفة في قوص

أكد رئيس مركز قوص حسين الزمقان أنه تم تحرير ٤ محاضر تموينة متنوعة ضد أصحاب المخابز في جولة مفاجئة اليوم استهدفت المرور على مخابز المدينة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين

وذلك في إطار متابعة قيادات الوحدة لأداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية بادارة تموين قوص.

أوضح رئيس المركز أن أعمال الحملة شملت المرور على ٦ مخابز بدائرة المدينة الام وبعض المحال التجارية، تم خلالها تحرير ٤ محاضر متنوعة منها مخالفات لتوقف عن الإنتاج وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم وجود ميزان.

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