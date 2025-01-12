تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك وبالوعات الأمطار بشوارع أجا في الدقهلية (صور)

أجرى المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشارع مدرسة الإعدادية في حي اللاوندي وتركيب بلاعات الصرف بمدينة أجا.

تأتي هذه الأعمال في إطار الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بمركز ومدينة أجا، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع بما يساهم في توفير بيئة حضرية أفضل للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ويُعد هذا المشروع من الخطوات الأولى في مركز ومدينة أجا، حيث يتم صب الشوارع بطبقة من الخرسانة ثم تركيب الإنترلوك في الشوارع التي تقل مساحتها عن 6 متر، مما يعزز من مستوى النظافة ويزيد من جمالية الشوارع، فضلًا عن تسهيل الحركة المرورية للمارة والمركبات.

استمرارية العمل وفق الجدول الزمني المحدد

وأكد "رئيس المركز "على استمرارية العمل وفق الجدول الزمني المحدد، وأن كافة الأعمال تتم تحت إشراف مهندسين وفنيين من قسم المشروعات برئاسة المركز، مع ضمان دقة التنفيذ لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

تنفيذ أعمال تركيب بالوعات الأمطار بالشوارع

كما أكد" رئيس أجا" على تنفيذ أعمال تركيب بالوعات الأمطار بالشوارع مع مراعاة المناسيب لضمان تصريف المياه بشكل سليم، بما يسهم في تجنب مشكلات تجمع المياه أثناء فترات الأمطار.

تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع

وما زال العمل مستمر برئاسة المركز لخدمة المواطنين ومتابعة الأعمال اليومية، وذلك حرصًا على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وفعالية، وذلك بحضور على الجميل نائب رئيس المركز ومحمد فتوح فنى المشروعات وعماد الجمل مدير التخطيط والمتابعة برئاسة المركز.



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