الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

تأكد غياب منتخب مصر للجودو عن المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بالنمسا

صفا سليمان لاعبة
صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو

الجودو، واصل منتخب مصر للجودو غيابه عن المشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى، منذ المشاركة الأخيرة في بطولة العالم للشباب أكتوبر الماضي.

وتأكد غياب منتخب مصر عن المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقامة خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري في النمسا.

وكشف مصدر داخل اتحاد الجودو، أن غياب المنتخب الوطني عن المشاركة في البطولات الدولية والقارية خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب الأزمات المالية التي تضرب الاتحاد وأيضا لعدم الجاهزية.

يذكر أن الجودو المصري سجل آخر مشاركة دولية شهر أكتوبر الماضي، من خلال بطولة العالم للشباب، وهي البطولة التي شهدت فوز لاعبة المنتخب الوطني صفا سليمان بالميدالية البرونزية في منافسات وزن فوق 78 كجم.

وكان منتخب الجودو قد سجل حضوره في أولمبياد باريس 2024 من خلال كل من يسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في منافسات وزن 81 كجم.

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