السبت 11 يناير 2025
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رياضة

ختام السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة الجودو

ختام فعاليات السيمنار
ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو، بالدورة التدريبية التى أقيمت بالمدينه الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2025.

و استهدف السيمنار إعداد وصقل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو للمراحل العمرية المختلفة (البراعم، الناشئين، والشباب) من جميع  محافظات جمهورية مصر العربية حيث تم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي لتطوير مهارات المدربين وتعزيز قدراتهم على اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الشابة.

ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو
ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

الجدير بالذكر أن السيمنار يأتي في إطار حرصها على دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يهدف إلى بناء قاعدة رياضية قوية قادرة على تحقيق إنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو
ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرات  إلى رفع مستوى الأداء الرياضي في مختلف الألعاب، وتعزيز دور المحافظات في إنتاج أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

تنفذ الفاعليات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبحضور الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ومحمد فتحي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء،الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامه لبرامج الموهبة الرياضية وأحمد مسعد وكيل المديرية.

 

وزارة الشباب تبدأ إجراء المقابلات للمتقدمين للمشروع القومي سفراء ضد الفساد

فيما بدأت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، إجراء المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين  للمشروع القومي « سفراء ضد الفساد » في موسمه  الثامن، بمركز التعليم المدني في الجزيرة، وتستمر حتي 14 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  

وتُجري المقابلات لــ 954 متقدم علي مدار أربعة أيام متتالية، قدم قاموا بالتسجيل عبر  الاستمارة الإلكترونية،
للوقوف على أفضل العناصر الشابة من جميع محافظات الجمهورية، حيث شارك اليوم  385 متقدم من 8 محافظات ( الإسكندرية ؛  الإسماعيلية ؛  البحيرة ؛  السويس ؛  الدقهلية  ؛ الفيوم ؛  القاهرة ؛ المنيا ).

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة إن المشروع القومي « سفراء ضد الفساد »  :" حدث سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الفساد من خلال  تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهه والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسُبل مكافحة الفساد".

اشار « صبحي » إن المشروع رسّخ على مدى سبع سنوات نجاحا باهرا بمشاركة 300 الف من طلائع مصر من خلال أهدافه المحورية وبرامجه النوعية، وتنوعه وقيمته التوعوية في إرساء ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد نحو بناء مجتمع واعٍ ومشارك، وتقديم مبادرات أو أفكار مبتكرة لتعزيز الشفافية،  كما أنه جسد موقعه كمنبرا في الجمهورية الجديدة التي تتميز بمنظومة حمائية ضد الفساد رسّختها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة  ".

من المقرَّر  أن تستكمل الوزارة عقد المقابلات غدًا  " الأحد" لمحافظات ( بنى سويف ؛  بورسعيد ؛  الجيزة ؛  دمياط ؛  الشرقية ؛  الغربية؛  القليوبية ؛  كفر الشيخ  ؛ المنوفية )

وسيتم عقد المقابلات أونلاين عبر تقنية   Zoom Meeting يومي الاثنين لمحافظات ( أسيوط ؛  البحر الأحمر ؛ مطروح  ؛ شمال سيناء ) ؛ والثلاثاء لمحافظات (أسوان  ؛ جنوب سيناء ؛  الوادى الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا  ؛ الاقـصُر).

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

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