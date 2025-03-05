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رياضة

الاقتراب من أسطورة البايرن، إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح

باريس سان جيرمان وليفربول، يستعد ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة باريس سان جيرمان علي ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح 

ويبحث صلاح في لقاء اليوم عن تسجيل الهدف الـ52، ليفك الشراكة مع الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال السابق، حيث يتساوى الثنائي في المركز العاشر بقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 51 هدفا.

كما يبتعد صلاح بأربعة أهداف فقط عن النجم الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، الذي يحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لـدوري أبطال أوروبا برصيد 141 هدفا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول 

تنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ليفربول 


تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باريس سان جيرمان


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

 

 

ويلتقي المتأهل من ليفربول وباريس سان جيرمان مع المتأهل من صدام أستون فيلا وكلوب بروج، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.


وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

قائمة ليفربول

وأعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كالتالي.

 

 

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ديفيز، أرنولد.

الوسط: إليوت، إندو، جرافنبيرخ، جونز، ماكونيل، سوبوسلاي، ماك أليستر، نيوني.

الهجوم: نونيز، جاكبو، كييزا، صلاح، دياز، جوتا.

 

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

 

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