الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

تعرف على غيابات الأهلي عن مواجهة طلائع الجيش بالدوري

الاهلي
الاهلي

يتلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

كولر يستبعد 5 لاعبين لأسباب فنية

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي كلا من  خالد عبد الفتاح - عمر الساعي - سمير محمد - مصطفى مخلوف - حمزة عبدالكريم، لأسباب فنية.

فيما جاءت غيابات الإصابات كل من: يحيى عطية الله - علي معلول - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر.

 قائمة الفريق أمام طلائع الجيش 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي.

 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة بطولة الدوري الممتاز. 

كما يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من بوابة الطلائع بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي

بينما يسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام البنك بعد التعادل بنتيجة 2ـ2. 

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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