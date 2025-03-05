موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفا أمام فريق بنفيكا على ملعب "النور" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة بنفيكا وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباراة بنفيكا ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.



وتأهل نادي برشلونة مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري، حيث احتل المركز الثاني، في حين أن بنفيكا احتاج إلى خوض مرحلة الملحق حيث تأهل على حساب فريق موناكو الفرنسي.

ويتقابل المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي لبطولة دوري الأبطال.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا



وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

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