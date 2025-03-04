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رياضة

فليك يعلن قائمة برشلونة أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق  برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

قائمة الفريق المستدعاه لمباراة بنفيكا

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

فيما يهتم نادي برشلونة الإسباني بوضع خطة محددة للثنائي لامين يامال وأنسو فاتي، تناسب صيام الثنائي أثناء شهر رمضان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ شهر رمضان وسيمتد حتى 30 مارس الحالي، يعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا، إلى جانب التزامات دينية أخرى".  

6 لاعبين في برشلونة وبنفيكا يصومون في رمضان 

وأضافت: "هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين المسلمين. ففي مباراة بنفيكا وبرشلونة المقررة غدا  الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر 6 لاعبين بالصيام، منهم 2 من البارسا".

وتابعت: "بالنسبة لبرشلونة، يلتزم أنسو فاتي ولامين يامال بالصيام وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار".

وقالت: "شوهد لامين يامال في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالليجا يلعب بالكرة على جانب الملعب بينما كان زملاؤه يشربون الماء خلال فترة الاستراحة، أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى". 

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