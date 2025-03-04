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رياضة

برشلونة يصارع ريال مدريد وليفربول على ضم موهوب جورجيا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انضم نادي برشلونة الإسباني إلى سباق التعاقد مع موهبة جورجيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف البلوجرانا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبحث برشلونة عن التوقيع مع لاعبين شباب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للنادي الكتالوني.

عمالقة أوروبا يتنافسون على ضم الجورجي سابا خاراباشفيلي

وأشارت إلى أن الجورجي سابا خاراباشفيلي، الظهير الأيسر البالغ 16 عاما والذي يلعب في نادي دينامو تبليسي الجورجي، أحدث الأسماء التي ظهرت على طاولة برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بالواعد خاراباشفيلي، إذ يتواجد اللاعب أيضا ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد وليفربول.

وبرز خاراباشفيلي في الصيف الماضي عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولات الأندية الأوروبية عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي دينامو تبليسي بعمر 15 عاما فقط، محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقا يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند السابق ونيس الحالي.

 

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