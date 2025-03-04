الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

موقف دي ماريا من المشاركة في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

دي ماريا
دي ماريا

تحدد موقف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا، من مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ويستقبل بنفيكا نظيره برشلونة، غدا الأربعاء، على ملعب دالوش في البرتغال، في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تقام مواجهة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

موقف دي ماريا

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بشبكة "سكاي سبورتس"، أن دي ماريا لن يكون متاحا في مباراة الغد أمام برشلونة.


وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "أنخيل دي ماريا خارج مباراة بنفيكا ضد برشلونة غدا، بسبب الإصابة".

وكان دي ماريا قد شارك كبديل في مباراة الفريقين الدرامية بمرحلة الدوري، التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-4.

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