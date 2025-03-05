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رياضة

موقف صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفا مساء اليوم الأربعاء على باريس سان جيرمان علي ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي المتأهل من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مع المتأهل من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج، وذلك في مرحلة ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز.

قائمة ليفربول 

وأعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

 

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ديفيز، أرنولد.

الوسط: إليوت، إندو، جرافنبيرخ، جونز، ماكونيل، سوبوسلاي، ماك أليستر، نيوني.

الهجوم: نونيز، جاكبو، كييزا، صلاح، دياز، جوتا.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

 النجم المصري محمد صلاح يتقاسم المركز العاشر مع الفرنسي تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا.

يحلم صلاح بتخطي هنري والوصول إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل أهداف ضد باريس سان جيرمان.

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان 

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 

تنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ليفربول 


تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باري سان جيرمان


ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

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