افتح يا سمسم وفئران متحولة جنسيا، أغرب ما قاله ترامب في خطاب حطم الرقم القياسي (فيديو)

حمل أول خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، في الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي الكثير من الغرابة بالإضافة إلى أنه حطم الرقم القياسي كأطول خطاب بالكونجرس.



إنجازات قياسية حققتها إدارته خلال 43 يومًا فقط

ورغم أن خطاب ترامب أمام الكونجرس كان مليئا بالحماسة، حيث راح يتحدث عن إنجازات قياسية حققتها إدارته خلال 43 يومًا فقط، فإن بعض ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا مفاجئًا، حتى بالنسبة للنواب.

افتح يا سمسم

وقال ترامب أمام الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 20 مليون دولار لبرنامج "افتح يا سمسم" في الشرق الأوسط.

'Sesame Street' has been mocking Trump since 1988 — here are some of the best moments pic.twitter.com/81bXIHKcSN — Business Insider (@BusinessInsider) March 23, 2017

فئران متحولة جنسية

كما زعم أن تلك المؤسسة التي أوقف كافة أعمالها ومساهماتها الخارجية، وصرف المئات من موظفيها الوكالة "قدمت ثمانية ملايين دولار لجعل الفئران متحولة جنسية".

وشدد على أن إدارته اكتشفت مئات الملايين من الدولارات من الاحتيال والفساد داخل تلك الوكالة.

كما أكد أنه “هناك جنسان فقط رسميًا بالنسبة للحكومة الأميركية ذكر وأنثى”.

إلى ذلك، أشاد دونالد ترامب بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية.

وخاطبه قائلا بعد أن وقف ماسك الذي وجه مرارا انتقادات لاذعة إلى وكالة التنمية، وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين "شكرا لك إيلون.. إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك".

علما أن ماسك والرئيس الأمريكي على السواء كانا اتهما سابقا الوكالة بتخصيص 50 مليون دولار لشراء الواقيات الذكرية في غزة.

ليتبين لاحقا أن الأمر عار عن الصحة، إذ نفى مسؤول أميركي سابق ومنظمة إنسانية تخصيص مثل هذا المبلغ لغزة.

ترامب يحطم الرقم القياسي

كما تفوق الرئيس دونالد ترامب على سلفه بيل كلينتون في إلقاء أطول خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس.

حيث تجاوز خطابه الليلة حاجز الساعة والخمس دقائق، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون عام 1993.

كما تخطى ترامب المدة التي استغرقها خطابه في الجلسة المشتركة عام 2017، حين استمر حديثه لساعة واحدة.

ولم يدخر ترامب، المعروف بأسلوبه المطول في الخطابات، أي فرصة لتكرار إنجازاته والهجوم على خصومه، مما جعل الجلسة تمتد أكثر من المعتاد.

طرد نائب ديمقراطي أثناء كلمة ترامب في الكونجرس

كما شهد خطاب ترامب سابقة تاريخية للكونجرس حيث تم طرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونجرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته.

WATCH: Speaker Mike Johnson kicks out Democrat Al Green from the House Chamber after interrupting President Trump's address to Congress. pic.twitter.com/SnrF8OZVCk — TV News Now (@TVNewsNow) March 5, 2025

وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب من ولاية تكساس آل جرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري ليعمد عندها موظفو الكونجرس إلى مرافقة المشرّع إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

تقليد الخطابات أمام الجلسات المشتركة للكونجرس

ويعود تقليد الخطابات أمام الجلسات المشتركة للكونجرس إلى أول خطاب لحالة الاتحاد ألقاه الرئيس جورج واشنطن عام 1790، لكنه كان أقصر بكثير مقارنة بخطب الرؤساء المعاصرين.

وعلى مر التاريخ، تفاوتت مدة هذه الخطابات بشكل كبير، حيث اشتهر بعض الرؤساء بالاختصار، مثل الرئيس جيمي كارتر الذي أرسل تقريره مكتوبًا عام 1981 بدلًا من إلقائه، بينما تميز آخرون بالإسهاب، مثل بيل كلينتون وباراك أوباما.

كما تخطى ترامب المدة التي استغرقها خطابه في الجلسة المشتركة عام 2017، حين استمر حديثه لساعة واحدة.

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