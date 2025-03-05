ترامب: حققت في 45 يوما ما لم يستطع الآخرون تحقيقه خلال 4 أو 8 سنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا على وشك العودة إلى ما لم يشهده العالم من قبل وربما لن يشهده مجددا، موضحا أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر كانت تفويضا غير مسبوق.

وأكد فى خطابه أمام الكونجرس: " حققنا في 45 يوما ما لم يستطع الآخرون تحقيقه خلال 4 أو 8 سنوات، وأن الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايتي الثانية".

وأضاف: " نعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين فى تاريخ أمريكا"، موضحا: " بايدن اسوأ رئيس فى التاريخ الأمريكي وسمح بعبور آلاف المجرمين لحدودنا الجنوبية".

وأوضح: " أوقفنا الخطة الخضراء السخيفة وأكدت انسحابنا من اتفاق باريس المناخي، وأكدنا الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان".

وأكد: " الموظفون الفيدراليون إما أن يعودوا إلى للعمل من المكاتب أو أن يتم إقالتهم، و قبل يومين أصدرت قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.