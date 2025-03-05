الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب: حققت في 45 يوما ما لم يستطع الآخرون تحقيقه خلال 4 أو 8 سنوات

ترامب وبايدن، فيتو
ترامب وبايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا على وشك العودة إلى ما لم يشهده العالم من قبل وربما لن يشهده مجددا، موضحا أن  الانتخابات الرئاسية في نوفمبر كانت تفويضا غير مسبوق.

وأكد فى خطابه أمام الكونجرس: " حققنا في 45 يوما ما لم يستطع الآخرون تحقيقه خلال 4 أو 8 سنوات، وأن الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايتي الثانية".

وأضاف: " نعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين فى تاريخ أمريكا"، موضحا: " بايدن اسوأ رئيس فى التاريخ الأمريكي وسمح بعبور آلاف المجرمين لحدودنا الجنوبية".

وأوضح: " أوقفنا الخطة الخضراء السخيفة وأكدت انسحابنا من اتفاق باريس المناخي، وأكدنا الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان".

وأكد: "  الموظفون الفيدراليون إما أن يعودوا إلى للعمل من المكاتب أو أن يتم إقالتهم، و قبل يومين أصدرت قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة".

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