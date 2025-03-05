ترامب: وقعت أمرا تنفيذيا بإعدام أي شخص يقتل شرطيا وسنسجن كافة المهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "دول كثيرة تفرض علينا رسومًا جمركية غير عادلة وسنعاملها بالمثل، وأنه سيتم فرض رسوم جمركية على الشركات التي لا تصنع منتجاتنا في أمريكا".



وأكد في خطابه أمام الكونجرس:" النظام التجاري ليس عادلًا وفي الثاني من أبريل سيتم فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، وأن صناعة الرقائق الإللكترونية ستشهد استثمارات ضخمة".



وأضاف: "ندفع إعانات لكندا والمكسيك بمئات المليارات من الدولارات ولن نفعل ذلك بعد الآن، وأنه تم فرض رسومًا بنسبة 25% على واردات الألمونيوم والنحاس والأخشاب والصلب".



وأوضح: "يجب أن نستخدم إيرادات قانون الرقائق الإلكترونية لخفض الدَّين"، لافتًا: "سنسجن كافة المهاجرين غير الشرعيين الذين يهددون السلامة العامة".



ولفت: "وقعت أمرًا تنفيذيًّا يقضي بعقوبة الإعدام لأي شخص يقتل شرطيًّا وأطلب من الكونجرس إقراره تشريعيًّا".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.