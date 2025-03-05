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خارج الحدود

ترامب: وقعت أمرا تنفيذيا بإعدام أي شخص يقتل شرطيا وسنسجن كافة المهاجرين غير الشرعيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "دول كثيرة تفرض علينا رسومًا جمركية غير عادلة وسنعاملها بالمثل، وأنه سيتم فرض رسوم جمركية على الشركات التي لا تصنع منتجاتنا في أمريكا".

وأكد في خطابه أمام الكونجرس:" النظام التجاري ليس عادلًا وفي الثاني من أبريل سيتم فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، وأن صناعة الرقائق الإللكترونية ستشهد استثمارات ضخمة". 


وأضاف: "ندفع إعانات لكندا والمكسيك بمئات المليارات من الدولارات ولن نفعل ذلك بعد الآن، وأنه تم فرض رسومًا بنسبة 25% على واردات الألمونيوم والنحاس والأخشاب والصلب".


وأوضح: "يجب أن نستخدم إيرادات قانون الرقائق الإلكترونية لخفض الدَّين"، لافتًا: "سنسجن كافة المهاجرين غير الشرعيين الذين يهددون السلامة العامة".


ولفت: "وقعت أمرًا تنفيذيًّا يقضي بعقوبة الإعدام لأي شخص يقتل شرطيًّا وأطلب من الكونجرس إقراره تشريعيًّا".
 

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