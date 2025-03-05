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رياضة

موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين وجنوب أفريقيا

منتخب مصر للمحليين،
منتخب مصر للمحليين، فيتو

يستعد منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفنى وائل رياض لمواجهة جنوب أفريقيا، في جولة الإياب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، المحدد انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

موعد مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا 

تقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا، الأحد المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

تنطلق مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة. 

 

منتخب المحليين يستعد لجنوب إفريقيا، فيتو
منتخب المحليين يستعد لجنوب إفريقيا، فيتو

منافس مصر حال تخطي جنوب أفريقيا

جدير بالذكر، أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا للمحليين سيواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

مجموعة مصر حال التأهل لأمم أفريقيا للمحليين

في حال تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين، سيشارك ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة رفقة منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون.

موعد بطولة أمم أفريقيا للمحليين

يشار إلى أن منتخب مصر لم يسبق له المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

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