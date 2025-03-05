موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفنى وائل رياض لمواجهة جنوب أفريقيا، في جولة الإياب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، المحدد انطلاقها في شهر أغسطس المقبل، وتستضيفها ثلاث دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

موعد مباراة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا

تقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا، الأحد المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تنطلق مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب المحليين يستعد لجنوب إفريقيا، فيتو

منافس مصر حال تخطي جنوب أفريقيا

جدير بالذكر، أن الفائز من مجموع مباراتي مصر وجنوب أفريقيا للمحليين سيواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

مجموعة مصر حال التأهل لأمم أفريقيا للمحليين

في حال تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين، سيشارك ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة رفقة منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون.

موعد بطولة أمم أفريقيا للمحليين

يشار إلى أن منتخب مصر لم يسبق له المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.