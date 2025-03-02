الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

أول تعليق من وائل رياض بعد تعادل منتخب المحليين 1-1 مع جنوب إفريقيا

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

أدلى وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، بتصريحات بعد مواجهة جنوب أفريقيا في ذهاب تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما 

نسعى للفوز بجولة الإياب

وقال وائل رياض في تصريحات صحفية بعد المباراة، أنه راض عن التعادل أمام جنوب إفريقيا على ملعبها ووسط جماهيرها وأن التعادل خطوة جيدة في طريق تجاوز المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال وائل رياض أن مباراة الإياب في القاهرة هي بمثابة الشوط الثاني من المباراة، وسنسعى فيها لتحقيق الفوز وبلوغ المرحلة الثانية من التصفيات.

تصريحات وائل رياض، فيتو
تصريحات وائل رياض، فيتو

وائل رياض يشكر اللاعبين

ووجه وائل رياض الشكر للاعبي منتخب مصر للمحليين على روح العالية وأدءهم الطيب خلال المباراة، على الرغم من أن الفريق لم يخوضوا سوى أربع تدريبات منذ تجمع الفريق، بالإضافة إلى حالة الإجهاد التي أصابتهم نتيجة طول ومشقة رحلة السفر من القاهرة إلى جوهانسبرج، وبداية شهر رمضان الكريم ولكنهم تحلوا بالحماس والإصرار والروح العالية وأظهروا إرادة كبيرة

انتهت مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

سجل محمد عنتر هدف منتخب مصر في الدقيقة 66 وتعادل جايمي ويبر لجنوب افريقيا في الدقيقة 81.

موعد مباراة الإياب بين مصر وجنوب إفريقيا

وتقام مباراة الإياب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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