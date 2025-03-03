بعثة المنتخب الوطني للمحليين تغادر جوهانسبرج، وراحة من التدريبات غدًا

منتخب المحليين، غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين مطار جوهانسبرج في طريق العودة إلى القاهرة، عقب خوض مباراة ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين أمام منتخب جنوب أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الايجابى 1-1، ومن المقرر وصول البعثة مطار القاهرة في الثامنة صباح غد الثلاثاء.

منتخب المحليين راحة من التدريب الثلاثاء

وقرر وائل رياض المدير الفني للمنتخب، إعفاء اللاعبين من التدريبات غدًا مع السماح لهم بالإفطار مع أسرهم خاصة وأنهم دخلوا معسكرًا مغلقًا منذ 22 فبراير الماضى بسبب مباراة الذهاب، على أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق في التاسعة مسًاء بعد غد الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية لبدء الاستعداد لمباراة الإياب التي تقام يوم 9 مارس الجارى بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحدد وائل رياض موعد سفر المنتخب إلى الإسماعيلية لخوض المباراة عقب العودة إلى القاهرة.

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