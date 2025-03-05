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خارج الحدود

بعد اعتذار زيلينسكي لـ ترامب، أمريكا وأوكرانيا تستعدان للتوقيع على اتفاق المعادن اليوم

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

بعد اعتذار زيلينسكي عما حدث في البيت الأبيض خلال المشادة مع ترامب، أفادت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوكرانيا تعتزمان التوقيع على صفقة المعادن الأوكرانية اليوم الثلاثاء.


وبحسب وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادرها، فإن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن اتفاقية اتفاقية الاستثمار المشترك للثروات الطبيعية الأوكرانية في خطابه إلى الكونحرس، مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وأشارت المصادر إلى أن التوقيع على الاتفاقية لم يتم بعد، وأن الوضع قد يتغير في أي لحظة.

وقالت "رويترز" إن البيت الأبيض والسفارة الأوكرانية في واشنطن لم تردا على الفور على طلب التعليق على تلك المعلومات.

وجدير بالذكر أن التوقيع على صفقة استثمار الثروة الطبيعية الأوكرانية تم تأجيله إثر فشل مباحثات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع ترامب في واشنطن يوم 28 فبراير الماضي وإنهاء الزيارة بشكل مبكر بعد مشادة كلامية علنية بين زيلينسكي وترامب.

وبعد فشل المباحثات أعلن الجانبان انفتاحهما على توقيع الصفقة حول الثروات الطبيعية. 

وأعرب زيلينسكي، يوم الثلاثاء عن "أسفه" لحدوث المشادة في المكتب البيضاوي.

ومن غير المعروف ما إذا تم تعديل مشروع الاتفاقية منذ احتدام التوترات بين ترامب وزيلينسكي، والذي كان ينص على توجيه أوكرانيا 50% من عائداتها من الموارد الطبيعية إلى صندوق استثماري مشترك، سيكون بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة منه.

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