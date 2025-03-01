السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض يهاجم زيلينسكي: أساليبه "الوقحة" نسفت "صفقة المعادن"

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، فيتو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم السبت، إن أساليب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوقحة والعدائية نسفت صفقة المعادن النادرة بين البلدين، وفق تعبيرها.

وأضافت ليفيت خلال مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مصير "صفقة المعادن" النادرة مع أوكرانيا متروك للرئيس ترامب.

 

فخ للرئيس الأوكراني

وبينت ليفيت قائلة "ليس صحيحًا أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه نصبا فخًّا للرئيس الأوكراني"، مشيرة إلى أن زيلينسكي هو الذي أثار حفيظة نائب الرئيس أمام الكاميرات ودخل في شجار معه، وفق قولها.

وأردفت بعد ذلك "طلب الرئيس ترامب من زيلنيسكي والمسؤولين الأوكرانيين مغادرة المكان".

وأوضحت: "إما أن يغير زيلينسكي موقفه أو ربما لن يستطيع التوصل إلى سلام مع روسيا"، مؤكدة أن الرئيس ترامب يريد السلام ولا يزال ملتزمًا بذلك، وفق قولها.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن ترامب يفهم أن الشعب الأمريكي سئم من دفع فاتورة الحرب في أوكرانيا.

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